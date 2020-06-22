Чорногорія видворяє двох священиків Сербського Патріархату

Керівництво Чорногорії прийняло рішення щодо видворення з країни священнослужителів Сербського Патріархату. Про це повідомляє ресурс «Релігійно-інформаційна служба України» з посиланням на портал «Credo.Press».

Рішення прийнято на тлі повідомлень про те, що лідер Сербії Олександр Вучич і Патріарх Сербський Іриней звернулися до Росії з проханням допомогти «захистити» Патріархат.

19 червня поліція Чорногорії вручила протоєрею-ставрофору Саші Янич, що проживає в прикордонному з Сербією місті Плевля, постанову, згідно з якою він повинен покинути країну до 26 червня. Протягом наступних трьох років йому заборонено відвідувати територію країни.

Янич є громадянином Сербії, поліція Чорногорії звинувачує його в тому, що у нього немає дозволу на роботу в Чорногорії.

Також стало відомо про підготовку висилку протоєрея Синиши Сміліча, громадянина Боснії і Герцеговини, що проживає в чорногорському Ульцине. Місцеві жителі організували збір підписів на його підтримку.

Як повідомляла група ІС, президент Чорногорії Мило Джуканович звинуватив Сербську православну церкву у сепаратизмі, який підтримала Російська церква, а також очільник РПЦвУ Онуфрій та патріарх РПЦ МП Кіріл, а президент Сербії Александар Вучич забажав захищати сербів в Чорногорії.

Источник: sprotyv.info

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