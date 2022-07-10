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Дипломаты рф устроили истерику из-за санкций Канады против главы РПЦ

Дипломаты рф устроили истерику из-за санкций Канады против главы РПЦ

Подчиненные Лаврова ответили истерической реакцией на санкции Канады в отношении главы РПЦ Кирилла, руководства Роскомнадзора и пропагандистов кремля. Посольство рф в Канаде обещает «адекватно ответить», пишут пропагандистские СМИ рф.

Введение санкций против патриарха Кирилла в дипмиссии назвали «кощунственным актом» и усомнились, что в Канаде уважают права всех конфессий.

«Ответ россии на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — угрожают в российском посольстве.

Как известно, кроме патриарха под санкции Канады попали бывший руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Субботин и Милош Вагнер, пропагандист Петр Акопов и Екатерина Андреева. Также канадские власти ввели ограничительные меры против самого Роскомнадзора и информационного агентства Regnum.ф

Источник: sprotyv.info

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