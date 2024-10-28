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Чисельність дипломатичного корпусу Канади у росії скоротилася до мінімально допустимого рівня

Чисельність дипломатичного корпусу Канади у росії скоротилася до мінімально допустимого рівня

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на дані МЗС Канади.

Зазначається, що наразі у росії працює всього 12 канадських дипломатів, що вчетверо менше, ніж за нормальних умов. Ще у липні чисельність дипломатичного корпусу Канади у рф становила 17 осіб. При цьому у Канаді акредитовані 68 російських дипломатів.

За словами колишнього радника-посланника Канади у рф Феррі де Керкхове, чинний кількісний склад канадської дипломатичної місії у росії становить сам лише “скелет”. Він зазначив, що достатнім рівнем можна вважати 40-45 дипломатів, а після розпаду СРСР, коли росія відкривала себе для світу, у рф працювали 100 канадських дипломатів. “Працювати зараз у москві, мабуть, пекельно тяжко”, - сказав Керкхове.

Як повідомляв Укрінформ, раніше премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що не може оголосити персонами нон-грата російських дипломатів, оскільки це призведе до взаємних дій росії й вірогідного закриття посольства Канади у рф. Все ж Конгрес українців Канади постійно закликає уряд депортувати співробітників посольств й консульств росії через їхню участь у ворожій розвідувальній діяльності.

Джерело: ukrinform.ua

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