Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Прем’єр-міністр Канади Трюдо звинуватив rt у фінансуванні блогерів і авторів YouTube-каналів у Північній Америці, які поширюють повідомлення, котрі «дестабілізують демократію».

Трюдо заявив, що rt спонсорує, наприклад, канадського психолога Джордана Пітерсона та інших «правих блогерів». За словами премʼєр-міністра Канади, він спостерігає за діяльністю rt і стежив за скандалом з каналом Tenet Media.

Він також вважає, що саме росія у 2022-му «посилила» хаос і навколо «Конвою свободи» в Канаді. Нагадаємо, цей рух почався як антивакцинаторський протест і переріс у заворушення.

Джерело: https://t.me/spravdi/42266

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