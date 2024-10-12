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Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту

Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту

11 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як йдеться в повідомленні, фінансування буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України.

"Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд доларів США, - зазначив Сергій Марченко.

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо:

За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож "Укрпошта" та партнери вирішили продовжити дію знижок.

Джерело: epravda.com.ua

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