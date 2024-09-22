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"Антонов" очікує конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан" в Канаді

Антонов очікує конфіскації російського літака Ан-124 Руслан в Канаді

Підприємство очікує, що наступного року російський вантажний літак Ан-124 буде конфісковано й почнеться процес його передачі Україні.

Про це ЕП розповіли джерела в АТ "Антонов".

У керівництві "Антонов" очікують, що канадський суд з конфіскації російського літака триватиме ще півроку, після чого уряд Канади стягне судно на свою користь, зробить оцінку та передасть Україні як військову допомогу.

Спеціалісти АТ "Антонов" на прохання канадського уряду вже проінспектували російський літак і констатували, що він перебуває в ідеальному стані.

російський Ан-124 "Руслан" застряг на аеродромі в Канаді в лютому 2022 року, коли країна закрила небо для російських літаків. Власник компанії "Волга-Днепр", якій належить літак, потрапив під санкції уряду. За законами Канади, тепер його майно може бути конфісковане.

У червні цього року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вчергове пообіцяв передати Україні російський літак. Водночас Німеччина поки не має механізму для конфіскації трьох російських Ан-124 "Руслан", які застрягли на їхньому аеродромі у Лейпцигу.

Джерело: epravda.com.ua

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