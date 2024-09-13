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У Канаді проведуть конференцію про обмін українських полонених

У Канаді проведуть конференцію про обмін українських полонених

Ця зустріч стане підготовкою до другого "саміту миру".

Ідеться про щонайменше 40 тисяч українців. Найбільша група - депортовані діти. Їх, за даними Національного інформаційного бюро, 19,5 тисячі.

путін заявляв у червні, що росія утримує майже 6,5 тисячі військовополонених українців.

З лютого 2022 року Україна та росія провели понад 50 обмінів, під час яких додому вдалося повернути близько 3400 українців.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26808

Новости портала «Весь Харьков»

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