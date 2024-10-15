Украина должна получить все необходимое для победы над страной-агрессором — российской федерацией — спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс

Если Украина не получит все, что ей необходимо для победы над врагом сегодня, то потом мы заплатим гораздо большую цену

Никто в мире не будет в безопасности и никто не будет иметь свободы и демократии, если их не будет у Украины.

"Когда вы защищаете свою страну, как вы делаете это каждый день и ночь, вы не только боретесь за собственную свободу, вы это делаете, чтобы она не была украдена у нас. Вы - на линии фронта. Вы охраняете демократическую цивилизацию. Вы удерживаете тиранию. ", – отметил Фергюс.

Он также подчеркнул, что Канада работает с партнерами Большой семерки, а также с другими странами, чтобы поддерживать санкционный режим и наказать россию за агрессию.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43981

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