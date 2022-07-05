Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 121

В кремле игнорируют намерение Папы Римского посетить Москву, – МИД

В кремле игнорируют намерение Папы Римского посетить Москву, – МИД

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о том, что россия игнорирует намерение Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Украинская сторона неоднократно приглашала Папу Римского посетить Украину, поскольку это усилит роль Понтифика в восстановлении мира в нашей стране, а также поддержит дух нашего народа.

«Показательно, что в Москве пока всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не миру»,- отметил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина намерена усилить связи с теми, кто действительно хочет мира в нашей стране.

«Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно победит российское зло»,- акцентировал Николенко.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07
Сегодня 10:27    72
345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:08    72
Новости одной строкой
Сегодня 09:56    93
Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти"
Сегодня 09:23    151
Рашисты нанесли авиационный удар по Харькову и обстреляли из артиллерии 5 населенных пунктов Харьковщины.
Сегодня 09:14    244
Справа чоловіка, який допомагав росіянам в окупованій Бучі, пішла до суду
Сегодня 09:00    115
У Таганрозі росіяни збили власний безпілотник, який упав на приватний будинок
Сегодня 08:49    125
росіяни розганяють фейк про мобілізацію українок. В українському Міноборони відреагували
Сегодня 08:40    145
У глобальній продовольчій кризі винна виключно росія - прем'єрка Швеції
Сегодня 08:18    107
росія краде український газ (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    150
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 