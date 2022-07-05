В кремле игнорируют намерение Папы Римского посетить Москву, – МИД

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о том, что россия игнорирует намерение Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Украинская сторона неоднократно приглашала Папу Римского посетить Украину, поскольку это усилит роль Понтифика в восстановлении мира в нашей стране, а также поддержит дух нашего народа.

«Показательно, что в Москве пока всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не миру»,- отметил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина намерена усилить связи с теми, кто действительно хочет мира в нашей стране.

«Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно победит российское зло»,- акцентировал Николенко.

Источник: sprotyv.info

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