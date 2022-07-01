У Львові заборонили діяльність УПЦ МП та секти «догналітів»

Депутати Львівської міської ради прийняли рішення про заборону діяльності УПЦ МП та активної у минулому релігійної секти «догналітів».

Решення було прийняте під час закритого засідання міськради 30 червня, повідомляє ZAXID.NET

За даними депутата Юрія Ломаги, ухвалено рішення заборонити на території Львівської міської територіальної громади діяльність УПЦ МП та релігійної секти «догналітів» як таких, що несуть загрозу національній безпеці України.

«Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення», – наголосив депутат.

Источник: sprotyv.info

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