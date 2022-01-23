ЧП с тюбингом на Харьковской Швейцарии: полиция ищет очевидцев

Полиция ищет свидетелей травмирования женщины во время катания на тюбинге на горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария". Инцидент произошел 16 января около 13:00.

47-летняя женщина получила травму и в настоящее время находится в больнице в коме.

Свидетелей просят обратиться в полицию по телефону: 0632154684, 102 или другим удобным способом.

Напомним, изначально о ситуации рассказали друзья пострадавшей Надежды на ее странице в Facebook. Трагедия произошла днем 16 января. Надежда с сыном каталась на тюбингах, их занесло, они выпали с тюбинга. Но роковым, по словам друзей потерпевшей, стало не это, а то, что несмотря на многочисленные просьбы, персонал спусков не остановил катание. Сейчас женщина находится в коме, прокуратура проводит проверку.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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