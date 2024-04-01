Что показали последние ракетные атаки?

российские ракетные атаки украинских объектов инфраструктуры не только не прекращаются, но увеличиваются и усовершенствуются. Многие эксперты акцентируют внимание только на том, что целью российских атак есть истощение наших ПВО. Для этого враг комбинирует дроновые атаки с использованием ракет авиационного базирования и баллистическими. Но при этом целью россиян остаются военные объекты и инфраструктура жизнеобеспечения. Кроме того, таким образом выявляется расположение средств ПВО Украины и система ее работы.

Исходя из атак за последние 10 дней можно сделать вывод, что враг отказался от массированного использования ракет одним залпом, а разбивает их на два-три последовательных пуска в одном направлении и практически по тем же самым целям.

Например, по словам главы ОВА Козицкого, сегодня во Львовской области крылатые ракеты атаковали те же объекты инфраструктуры, что и во время налетов 24 и 29 марта. Как сообщают местные паблики, враг пытался повторно атаковать объекты «Нафтогаза». Предположительно, целью были склады ГСМ и подземные хранилища газа.

Кроме того, вызывает много вопросов траектория полета российских ракет. Ракеты залетели со стороны Курской области на Киев. Однако, над Киевским водохранилищем свернули и полетели в сторону Коростеня Житомирской области, а оттуда на Ровно. Но перед Ровно разделились и одна группа ракет пошла на Луцк – Львов - Стрый с севера, а вторая: на Тернополь – Надвирна Ивано-Франковской области – Стрый с юга.

Складывается впечатление, что данная замысловатая траектория выбрана россиянами не случайно, а с учетом расположения наших ПВО, в результате чего 5 взрывов прозвучало в Стрыю.

Ясно, что у нас недостаток средств ПВО и мы пока не можем закрыть с воздуха всю страну. Поэтому наше руководство настойчиво добивается поставок самолетов и эффективных противоракетных систем Patriot. Но не лишним было бы нашей контрразведке проверить не протекает ли в структурах, владеющих информацией о местах расположениях наших ПВО? Кружевные траектории полетов российских ракет наводят мысли именно на это.

А пока нет F-16, Patriot и ракет Taurus было бы неплохо сосредоточиться на производстве собственных ракет дальнего радиуса действия, например, на базе простаивающего «Южмаша». Если его ракеты выводили спутники в космос, то до Урала или Москвы как-то долетят?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1717

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