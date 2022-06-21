Чужие тянут беларусов на чужую войну

Российские спецслужбы занялись эскалацией искусственной напряжённости вокруг Беларуси. Причиной тому истощение военных ресурсов сил оккупанта в ходе вторжения на украинскую территорию. Агрессор мечется из стороны в сторону, усиливая террор украинских городов и пытаясь ввести в дело свежие резервы. Однако новости с полей битв совершенно не радуют Кремль, тем более здесь усиливается межвидовая борьба. Клан ГРУ поломал зубы об украинскую твердыню, и над ним нависают коршуны из ФСБ. Для выруливания из сложившейся ситуации вполне возможно управление "спецоперацией" передадут на поруки Лубянке, но это будет означать резню шойгушного шапито с лампасами.

Одним из сигналов дисквалификации вояк служит странное заявление то ли историка, то ли разведчика Нарышкина. Представитель "чекистов" почему-то стал резко уверен в успехе "освободительной операции" на Донбассе, хотя ранее помалкивал на сей счёт. Вот здесь-то и коренится исток повышенного интереса силовиков к Беларуси. Сейчас и ГРУ и ФСБ/СВР бьются над задачей открытия "второго фронта" против Украины. Москве хочется втянуть беларусов в свою авантюру, в том числе для окончательного порабощения их страны.

С одной стороны, разработкой легенды вторжения в Украину по своей сути сугубо оборонной и немногочисленной армии Беларуси служит миф о том, что Польша планирует "присоединение" Западной Украины. Потому РФ якобы нужно как-то этому противодействовать. То, что подобных инициатив у Варшавы не существует в природе, совсем не волнует кремлевских террористов. Данный кейс по расчленению Украины в духе Жириновского курировало Ясенево. Но в дела людей Нарышкина вмешалось ГРУ.

Сейчас главным лоббистом засовывания беларуских солдатиков в мясорубку выступает претендент на место Лукашенко, российская марионетка, засевшая в Совбезе РБ – Александр Вольфович. Этому выпускнику Военной академии ГШ ВС РФ, только и надо, чтобы в Беларуси пошла дестабилизация, тогда он во главе с российской агентурой сможет захватить власть.

Поскольку Вольфович не подчиняется Лукашенко, ему абсолютно параллельно, что ждёт беларускую армию и всю страну. Главное дать в руки московских хозяев пушечное мясо, тем более не свои – не жалко. Одним из элементов российского плана является запугивание украинской стороны путем проведения военных учений в Гомельской области с участием российских инструкторов. Так сказать, цементирование нового Южного военного командования. Нельзя исключать, что данные учения инспирированы Вольфовичем для антиукраинских провокаций.

Но, как говорится, имеются нюансы. Главная проблема кроется в тотальном нежелании беларусов воевать с украинцами. Беларусь – все же славянское государство, также как и Украина, в отличие от теперешней России. Ибо, как известно, путинцы отправили на утилизацию в Украину многонациональную орду. К тому же Москва не воюет, а проводит колониальную агрессию под видом "спецоперации". Глупо, если беларусы пойдут умирать за фантомные боли Московии. Тем более все уже увидели, что единственные от кого нужно защищать жителей Донбасса – это российские подонки, уничтожающие все на своем пути.

Что такое "ДНР" и "ЛНР" популярно объяснил Токаев, закрыв вопрос участия ОДКБ в данной агрессии.

К слову, текущая нездоровая активность Вольфовича по Украине не по душе не только конкурентам из ГРУ, но и лично Лукашенко. Ранее глава Совбеза сам делал акцент на опасности с Запада, ведь число иностранных военных в Польше и странах Балтии за 2 года выросло более чем в 2 раза, а группировка усиления авиации НАТО – более чем в 2,5 раза! Ещё и кризис вокруг блокады Калининграда разгорается, на фоне которого звучат призывы российских военных захватить Сувалкский коридор. В подобных обстоятельствах зацикленность на Украине выглядит вредительством, если не сказать, покушением на самого бацьку...

Источник: https://t.me/sytosokrata/659

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