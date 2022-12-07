CNN о положении рф в данный момент

(https://edition.cnn.com/2022/12/06/europe/russia-ukraine-strikes-analysis-intl/index.html):

Унижение россиян обычно сопровождается опасениями, что это может привести к эскалации. Но трудно понять, что еще рф могла бы сделать Украине, чего она еще не сделала.

Самый разрушительный побочный эффект публичного унижения российских вооруженных сил: не осталось настоящего «фактора страха». Комментаторы российского ТВ любили размышлять о том, что россия до сих пор сражалась «в перчатках», но ясно, что перчатки давно сняты, а противник научился уворачиваться от ударов. И взял в руки монтировку.

Эта открытая деградация россии как державы усугублялась тем, что более 4 из 5 ракет, выпущенных рф в понедельник, были сбиты украинскими ПВО. Это ещё одно свидетельство краха вооруженных сил рф. Её системы воздушного нападения и защиты получили нокдаун в один и тот же день.

Динамика направлена против россии. Когда они слабы, они не станут вдруг сильны — они просто слабы, перефразируя одного западного чиновника.

#аналитика #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7375

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