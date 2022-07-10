Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 100

ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості

ЦПД: Росія проводить тиху мобілізацію через центри зайнятості

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє про те, що російська влада, не оголошуючи мобілізацію, продовжує масово набирати контрактників.

Джерело: ЦПД у Telegram

Дослівно: "В регіональних центрах зайнятості РФ з'явилися понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом".

Деталі: За повідомленням ЦПД, щонайменше 7 підрозділів, що воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Деякі з таких підрозділів – 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), що причетні до вбивств та тортур мирних жителів у місті Буча, - повідомляє Центр.

За підрахунками ЦПД, найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, що на другому місці за кількістю загиблих.

"Ці вакансії вказують на втрати російської армії і на загальну проблему з набором військовослужбовців", – ідеться в повідомленні.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ
Сегодня 10:45    20
Войну видно даже из космоса
Сегодня 10:29    58
Регионы рф отказываются восстанавливать «лднр»
Сегодня 10:14    80
Окупанти цілеспрямовано знищують врожай на Херсонщині. ФОТО
Сегодня 09:59    67
Ультиматум известных анонимов
Сегодня 09:17    144
"Только против". В Германии предложили новую стратегию по России
Сегодня 09:04    135
Мєдвєдєв після бойкотування Лаврова на G20: "З росією стали рахуватися по-справжньому"
Сегодня 08:52    139
У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада
Сегодня 08:28    126
Розробляти деталі для танків потрібно у двох-трьох локаціях – Резніков
Сегодня 08:17    136
Дипломаты рф устроили истерику из-за санкций Канады против главы РПЦ
Сегодня 08:06    167
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 