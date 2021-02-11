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Дело о смертельном пожаре в харьковском доме престарелых: руководителя заведения оставили в СИЗО

Дело о смертельном пожаре в харьковском доме престарелых: руководителя заведения оставили в СИЗО

В Харьковском апелляционном суде начали рассмотрение апелляции в отношении меры пресечения подозреваемым по делу о смертельном пожаре в доме престарелых, который произошел 21 января 2021 года в Харькове.

Напомним, 21 января в Холодногорском районе Харькова загорелся частный дом престарелых "Золотое время" по адресу Нижняя Гиевская, 150Б. Во время пожара погибли 15 человек. На следующий день скончался еще один из пострадавших. Еще нескольких пострадавших сразу во время пожара отвезли в больницы. 

Одна из арестованных по делу - Кравченко Ольга, она принимает участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, находясь в следственном изоляторе.

Адвокат считает, что возможно применить к Кравченко круглосуточный домашний арест с возложением определенных обязанностей. И также просит в случае невозможности домашнего ареста применить к подзащитной меру пресечения в виде назначения залога.

Адвокат считает, что риски не доказаны и не обоснованы должным образом для меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат вообще не видит никаких рисков, считая меру пресечения не обоснованной.

Также он просил суд учесть плохое состояние здоровья отца подозреваемой и тяжелые болезни ее родных.

Сама Ольга Кравченко заявила, что полностью поддерживает апелляционную жалобу своего защитника и отмечает, что помещение арендовала.

Она просит удовлетворить апелляцию, поскольку у нее маленький ребенок.

Вторая адвокат еще раз отметила о недоказанности, по ее мнению, подозрения, подчеркнув, что Ольга во время пожара находилась на больничном, и ее прооперировали.

Третий защитник тоже не видит никаких рисков, поэтому просят все апелляции удовлетворить.

Прокурор возражает против доводов Кравченко и защитников. Считает, что сама Ольга руководила заведением и никаких мер не принимала для обеспечения надлежащих технических условий для учреждения, в том числе пожарные. В связи с этим обвинение считает постановление следственного судьи и избранную меру пресечения законной и обоснованной.

Суд, выйдя из совещательной комнаты, апелляционную жалобу защитника оставил без удовлетворения. Решение суда оставили без изменений.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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