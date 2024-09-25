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Депутат от «Альтернативы для Германии» Йорг Дорнау использует на своем белорусском сельхозпредприятии труд политзаключенных

Депутат от «Альтернативы для Германии» Йорг Дорнау использует на своем белорусском сельхозпредприятии труд политзаключенных

Депутат от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Дорнау использует на своем белорусском сельхозпредприятии «Цыбулька-Бел» труд политзаключенных, пишет Reform.news со ссылкой на рассказ одного из них.

Как сообщается, предприятие Дорнау заключило договор с Центром изоляции правонарушителей (ЦИП) в Лиде, около которой оно расположено. Заключенным платили за работу по 5 евро в день, их работу депутат приезжал инспектировать лично.

Согласно рассказу политзаключенного Андрея (имя изменено), его отправили в ЦИП на 15 суток из-за лайка под постом в соцсетях. Он (и не только он) подписали договор подряда, после чего заключенные были отправлены в «темный холодный подвал», в котором с утра до шести вечера перебирали лук. Он отмечает, что заработок зависел от того, понравится ли работа бригадиру:

«Если бригадир считал, что задержанный работает хорошо, ему давали зарплату. Лидскому ЦИП платили 30 [белорусских] рублей, задержанным — около 20. Лук сортировали для торговой сети „Евроопт“».

ООО «Цыбулька-Бел» выращивает лук и другие сельхозкультуры. Вести бизнес депутатам не запрещается, однако в августе саксонский парламент оштрафовал Дорнау на 20862 евро за нарушение обязательства об отчетности.

Ранее стало известно, что АдГ заняла первое место на выборах в парламент Тюрингии и второе — на выборах в Саксонии, не дотянув там до лидирующей позиции меньше 2%.

Джерело: nigroll.com

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