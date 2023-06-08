Детектив сальдо і таємниця Каховської ГЕС: як слідком рф зібрався розслідувати аж нічого

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Розгубленість відчувалась не тільки в російських версіях того, що відбулося на Каховській ГЕС, а й в коментарях осіб різного роду офіційності.

Від «евакуюємося» до «все спокійно». Це наочно проявилося під час відеоінтерв’ю російського гауляйтера частини окупованої Херсонської області сальдо, який заявив, що «міста нижче за річку Дніпро після руйнування ГЕС живуть, люди спокійно рухаються вулицями».

Насправді, в цей час під телекамери буквально за спиною зрадника слідом за фонтаном йшов під воду місцевий Будинок культури.

Слідчий комітет рф негайно заявив про початок розслідування обставин «руйнування Каховської ГЕС за статтею про теракт».

Звісно, жодний слідком не збирається розслідувати як: а) вибухівка опинилася в середині машинного відділення ГЕС; б) здійснювалося додаткове мінування шлюзів та опор; в) на греблі встановлювалися вантажівки з вибухівкою.

Таким чином, усе це – від маячні про «обстріли Хаймарсами» і до «розслідувань ск рф» – свідчить про чергову рукотворну катастрофу, недолуге перекладання відповідальності за яку лише доводить черговий акт російського державного тероризму.

Джерело: https://t.me/spravdi/30090

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