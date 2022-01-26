Дипломаты РФ устроили массовую драку в Берлине: что известно

В столице Германии Берлине произошла массовая драка с участием российских дипломатов в одном из ресторанов итальянской кухни. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В ходе потасовки пострадало как минимум четыре человека. Как сообщил менеджер ресторана, группа гостей, среди которых был 80-летний мужчина, провела приятный вечер, но затем завязался спор, перешедший в драку во дворе заведения. Подданными каких стран являются дипломаты, не уточняется.

«Они выпивали вместе… Были также дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди», — заявил управляющий.

В комментариях к новости пользователи сообщают, что в драке принимали участие двое польских дипломатов и шесть представителей России. Официального подтверждения этой информации нет. Местная полиция начала расследование и пока не подтверждает причастность дипломатических работников к инциденту.

Источник: sprotyv.info

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