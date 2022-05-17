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Для створення фейків росія намагається залучити іноземні ЗМІ

Для створення фейків росія намагається залучити іноземні ЗМІ

Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ.

За даними воєнної розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки “місцевих очевидців”, які розповідатимуть журналістам про “злочини” захисників Маріуполя.

Так званий “прес-тур” також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Д. Пушиліним.

До участі в “прес-турі” міністерство оборони рф намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Застерігаємо іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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