"Доброчесність" в Афганістані: таліби посилили заборони

В Афганістані, що перебуває під владою джихадистського ісламістського руху "Талібан", набув чинності закон про "доброчесність" е для забезпечення дотримання суворих правил поведінки, ухвалений 21 серпня.

▪️ Закон містить вимоги про носіння жінками чадри та заборону їм співати, декламувати або читати вголос перед широкою публікою. Жінкам також заборонено дивитися на чоловіків, не пов'язаних з ними кровними чи шлюбними узами. Жінок, які подорожують самі, заборонено перевозити.

▪️ Чоловікам приписано носити штани принаймні до колін і бороду,* *"яка не повинна бути занадто короткою". Також накладається заборона на гомосексуальність та азартні ігри. Чоловікам заборонено розривати шлюбні стосунки, і до них висунута вимога регулярно молитися.

Порушення приписів каратимуться попередженнями або арештом, за дотриманням вимог стежитиме так звана поліція моралі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26194

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