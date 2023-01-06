Донесли віряни — у Мінську затримали священника, який молився за захисників України

У білорусі співробітники головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОЗіК) затримали мінського священника Діонісія Коростальова за молитву за захисників України.

Про це сьогодні, 5 січня, повідомляється у Telegram-каналі правозахисного центру «Вясна».

Провладні Telegram-канали повідомляють про затримання священика, який «молився за воїнів і захисників України» в мінському храмі ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість», — зазначають правозахисники.

За інформацією правозахисників, білоруські силовики стверджують, що затриманий священник нібито має «націоналістичні татуювання» та «грає в комп’ютерні ігри під дивним ніком» («PICAPS MachoBY»)".

Також силовики заявили, що він поширював заборонену режимом диктатора олександра лукашенка національну білоруську біло-червоно-білу символіку «та пов’язані з нею ідеї».

За інформацією опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, молебень за воїнів України Коростильов відслужив 1 січня, на нього «донесли» парафіяни храму.

Джерело: racurs.ua

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