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Египетский министр признал: хуситы нанесли его стране огромный ущерб

Египетский министр признал: хуситы нанесли его стране огромный ущерб

Нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море нанесли египетской экономике ущерб, оцениваемый в шесть миллиардов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Египта Бадр Аблель Ати на встрече с представителем Международной морской организации Арсенио Домингесом.

Домингес прибыл с рабочим визитом в Египет, и в ходе встреч с официальными лицами возникла и тема ущерба от помех судоходству в Красном море.

Из-за сократившегося движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив “простаивает” и Суэцкий канал, в обычное время приносящий Египту огромные доходы, — это один из основных источников пополнения госбюджета.

Через Суэц пролегает кратчайший водный торговый маршрут из Азии, прежде всего связывающий Индию с Европой. И каждое судно, проходящее через канал, платит Египту “дорожный сбор”: от 6 до 12 долларов за тонну груза в зависимости от его вида и других параметров.

Несмотря на огромные проблемы, которые хуситы создают для арабских стран Ближнего Востока, соседние государства покорно терпят их “пиратство”, воздерживаясь от критики, чтобы не создавать впечатления произраильской позиции. Единственные, кто на данный момент хоть как-то воюет с хуситами (кроме Израиля), — это США и Британия, две страны, которых выходки африканских “ракетных пиратов” задевают намного меньше, чем соседствующих с Йеменом арабов.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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