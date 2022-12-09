Енгельс. Розгорнуто

Цей удар набагато перевершує влучання по аеродрому в Саках, і став настільки болючим для рф, що за важливістю його можна порівняти з попаданнями по Кримському мосту та крейсеру Москва

Стратегічні ядерні заряди, бомби та ракети, більшість літаючих засобів доставки яких знаходиться саме на військовій авіабазі Енгельс. Схожих авіабаз у Росії небагато, з відомих - Українка в Амурській області (326-а важкобомбардувальна авіаційна дивізія), Бєлая (Іркутська область), Воздвиженка в Приморському краї (наразі без літаків), Дягілєво (Рязань), і, власне Енгельс.

Саме на таких аеродромах базуються бомбардувальники Ту-22М, Ту-95СМ та Ту-160 (останній наразі базується тільки на Енгельсі, бо тільки там ширина смуги 100 метрів, а не 70-80, як на інших). Саме з Енгельса літаки літають на парад в Москву

Та саме з Енгельса літаки долітають до акваторії Каспійського моря та пускають ракети в бік України, а одна з причин пусків над морем - техніка має легендарну надійність, і всі свідоцтва невдалих запусків не падають на голови “согражданам”, а ховаються під водою, як це заведено у військово-космічних військах рф.

І саме на тих аеродромах зберігається те, що має запускатися чи скидуватися з цих літаків, та від чого “мір в труху”.

Ракетні шахти для стратегічних ракет розкидані по всій країні, але неможливо розкидати по всій країні, по одній штуці на село, літаки для доставки ядерної зброї. Літаки, що можуть нести стратегічну зброю, потребують спеціальної техніки, спеціальної злітної смуги довжиною 3-3.5 км та відповідної ширини, спеціально навченого персоналу, логістики з постачання палива та мастила (одна заправка одного літака близько 100 тонн керосину), регулярного технічного обслуговування тощо.

Як приклад, цитата з пропагандистського ресурсу, стаття 2006 року: “...Любопытный штрих. В подготовке к вылету Ту-95МС участвуют до 34 авиаспециалистов и до 15 специальных автомашин, в частности кислородные, топливозаправщики, АПА и другие. При этом для подготовки ракетоносца на один час полета затрачивается 57 человеко-часов. Многовато, но с этим приходится мириться…”

А ще, не забуваємо, крім складів палива та запчастин біля таких аеродромів має бути те, заради чого вся та каша варилася - склад ядерної зброї, що сама по собі потребує і окремого персоналу, і окремого до себе ставлення.

Отримуємо такий собі комплекс, дуже складний, дуже технологічний, де скупчено мільйони тон авіаційного пального поряд з ядерними боєголовками.

І охороняють ці комплекси ну, майже, як Путіна. А деколи й сильніше, бо Путіна можна сховати в бункер, а злітно-посадкову смугу довжиною три та більше кілометрів та шириною 75-100 метрів, і літаки розмірами 50х50 метрів - в бункер не сховаєш. Тобто відразу зрозуміло, що “патенціальний пратівнік” і смугу, і літаки на ній бачить, і розуміє пріоритетність цієї цілі.

Саме тому такі комплекси захищаються всіма можливими засобами - ПВО, РЕБи, розвідка, контррозвідка, дальні підступи, ближні підступи, аналізи з дупи...

І саме тому Україна зробила те, що не могло навіть у страшних снах наснитися “свідєтєлям калбаси по 2.20” - влучила в одну з найзахищеніших точок на території колишнього срср.

А для уникнення сумнівів - влучила ще й у Рязаньске летовище, щоб жодних вагань щодо “мєханік неправильно сєл на рубільнік” навіть в самого ватного ватніка не лишалося.

При цьому, дисципліна на Рязані, очевидно, слабша, і вже є купа знімків в мережі з пошкодженою технікою. А от Енгельс в цьому плані надійніший, можливо, там смартфони на летовище можна тільки специфічними способами проносити, як в тюрму, а з того місця регулярно аналізи беруть, я вже писав вище.

І головне - рф вчергове продемонструвала “анало говнєт” по всім лініям оборони та ВПК, а Україна - переможний дух та здатність діставати туди, куди ніхто ще не діставав.

Від українських кордонів до Енгельса сімсот кілометрів, а до кремля в центрі москви - шістсот. Подумайте над цим. І уявіть, що хтось в бункері також замислився.

Автор: @PilotEpisode (трішки скорочено)

Джерело: https://t.me/vekha/54847

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