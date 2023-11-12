Еще больше пушечного мяса: курс военной подготовки на Урале прошла уже сотня детей

В Нефтеюганске открылись курсы подготовки для отправки на войну. Члены местной общественной организации «Союз морских пехотинцев» преподают добровольцам физическую подготовку, тактическую медицину, сборку оружия и выживание в полевых условиях. Вместе с добровольцами на занятия ходят и их дети.

«Несколько участников мы уже отправили на передовую с этими знаниями. Также к нам приходят и маленькие дети, самому юному ученику было шесть лет. Был и мой восьмилетний сын, который прошел подготовку. Это необходимо каждому», — рассказал руководитель организации Денис Грибков.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26462

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