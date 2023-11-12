Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 76

Еще больше пушечного мяса: курс военной подготовки на Урале прошла уже сотня детей

Еще больше пушечного мяса: курс военной подготовки на Урале прошла уже сотня детей

В Нефтеюганске открылись курсы подготовки для отправки на войну. Члены местной общественной организации «Союз морских пехотинцев» преподают добровольцам физическую подготовку, тактическую медицину, сборку оружия и выживание в полевых условиях. Вместе с добровольцами на занятия ходят и их дети.

«Несколько участников мы уже отправили на передовую с этими знаниями. Также к нам приходят и маленькие дети, самому юному ученику было шесть лет. Был и мой восьмилетний сын, который прошел подготовку. Это необходимо каждому», — рассказал руководитель организации Денис Грибков.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26462

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Европарламенте призвали ввести санкции против «Газпрома»
Сегодня 09:08    16
Ніяких ротацій: мобілізованих у рф не відпустять зі служби до кінця «сво»
Сегодня 08:55    36
Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф
Сегодня 08:44    43
Помощь США, скорее всего, снизится, и ЕС должен быть готов поддерживать Украину, – Боррель
Сегодня 08:32    57
Кажуть, ніби Зеленський закликав Ізраїль «боротися з тероризмом без законів і правил». Це – маніпуляція
Сегодня 08:20    68
Расмуссен видит Украину в НАТО без временно оккупированных рф территорий
Сегодня 08:16    69
«До следующей посадки пока месть дошли, 200-ых много» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:09    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 12 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:04    63
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    69
Харківська облрада запропонувала театрам записувати вистави та брати гроші за перегляд відео
Сегодня 07:58    67
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 