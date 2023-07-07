Еще одно доказательство подготовки орков к теракту на ЗАЭС

На сайте госзакупок Санкт-Петербурга появился документ о закупке услуг по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях. Цель - обеспечение постоянной готовности к ликвидации последствий радиационного заражения в г. Мариуполь. Заказчиком является минэнерго РФ.

Исполнитель - та самая фирма, занимающаяся ликвидацией последствий терактов и катастроф связанных с радиацией, которая вчера объявила об экстренном наборе сотрудников. (https://t.me/u_now/103886)

«Это вопрос недели-двух». Инженеру Запорожской АЭС удалось сбежать из оккупированного Энергодара. Он рассказал новые детали о возможном теракте россиян.

По его словам, оккупанты могут организовать на ЗАЭС управляемый теракт. Поэтому, когда они начнут осуществлять план, - не будут приказывать работникам покинуть станцию, а наоборот предварительно закроют их на ее территории. И, по оценкам инженера ЗАЭС, это может произойти в течение ближайших двух недель. Без вмешательства специалистов ядерная авария может стать по-настоящему масштабной, предупредил он.

Рашисти збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан «гарячого зупину», – Енергоатом.

І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!

Джерело: https://t.me/u_now/104038

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