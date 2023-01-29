Этнические венгры опровергли заявление Сийярто о мобилизации в Закарпатье

Депутат Закарпатского областного совета, доктор философских наук, профессор Ужгородского национального университета Фёдор Шандор, известный как «профессор из окопа», который в первый день полномасштабной войны пошёл защищать Украину, написал на своей странице в Facebook, что подобные заявления являются ничем иным как «попыткой поссорить проживающих в Закарпатье украинцев и венгров». По его словам, «ложную информацию о закарпатских венграх» распространяют российские агенты в Венгрии и Украине, чтобы посеять раздор в обществе.

«Закарпатские венгры — добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать — потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли в Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним о „маленьком роботе“ и концлагерях для венгров, организованных русскими», — отметил он. На фронте они защищают свою землю и семьи от российских оккупантов.

По словам Фёдора Шандора, этническое венгры благодарны тем друзьям из Венгрии, которые им помогают. И просят тех, «кто изменил своему народу и перешёл на службу в Россию», не мешать им. «Добро и правда все равно победит — а российское зло проиграет», — отметил Шандор.

Напомним, на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в якобы жёсткой мобилизации закарпатских венгров и заявил, что настаивает на переговорах, чтобы остановить кровопролитие. Его голословное заявление подхватили российские и пророссийские венгерские и украинские СМИ, всячески нагнетая истерию и разжигая ненависть и вражду.

Украина и союзники неоднократно заявляли, что не против диалога на принципах международного права, но Россия — против.

«Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает РФ, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет. Это, конечно, совершенно неверно. Мне кажется, достаточно посмотреть на слова Путина. В недавней беседе с президентом Турции Эрдоганом он говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории <…> не вернутся, не о чем вести переговоры», — отметил 17 января госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии.

Отдать захваченные российскими оккупантами земли, снять санкции, отказаться от репараций и выдачи военных преступников, поставить крест на евроатлантической перспективе — обеспокоенная поставками наступательного вооружения Россия истерит и… требует капитуляции. И помогают ей в этом представители венгерской власти.

Джерело: newssky.com.ua

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