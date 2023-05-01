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Facebook погодилася виплатити своїм користувачам із США компенсацію в $725 млн

Facebook погодилася виплатити своїм користувачам із США компенсацію в $725 млн

Про це пише thehill.com

Груповий позов полягав у звинуваченні в тому, що компанія дозволила передавати особисті дані юзерів третім особам, зокрема Cambridge Analytica. Це та сама фірма, яка підтримувала президентську кампанію Трампа — їй вдалося зібрати дані 87 млн. осіб.

Подати заявку на компенсацію має близько 100 млн користувачів. Останнє слухання в справі відбудеться у вересні — раніше цього часу платежі не надсилатимуть.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/31220

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