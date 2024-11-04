ФБР обвинило рф в использовании фейков для срыва выборов в США

Федеральное бюро расследований США обвинило россию в создании фейковых видеороликов с целью повлиять на исход предстоящих президентских выборов.

ФБР выявило видео, где показаны «актеры, якобы представляющие граждан Гаити», которые незаконно голосуют в округах Джорджии. Другой видеоролик, который недавно получил распространение, содержит ложные обвинения в адрес вице-президента Камалы Харрис и ее супруга, якобы получивших взятку в 500 тысяч долларов от американского рэпера.

В совместном заявлении Федеральное бюро расследований, Управление директора национальной разведки и Агентство кибербезопасности и инфраструктуры обвинили «российских влиятельных лиц» в попытках посеять раздор в США и подорвать доверие к выборам.

Руководитель избирательной комиссии штата Джорджия Брэд Раффенспергер назвал видео «целенаправленной дезинформацией», и попросил владельцев платформы X и других соцсетей удалить ложный контент.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44983

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