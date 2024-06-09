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Фейк: «медична експертиза тіл полеглих військових ЗСУ виявила факт вилучення у них органів»

Фейк: «медична експертиза тіл полеглих військових ЗСУ виявила факт вилучення у них органів»

#спростуванняЦентру

Брехня: родичі загиблих військовослужбовців ЗСУ домоглися медичної експертизи тіл своїх близьких, внаслідок чого з'ясувалось, що всі загиблі мали прижиттєве вилучення органів. Таке відео поширюють проросійські канали у TikTok і Telegram.

Правда: поширене на платформі Тік-Ток відео – це черговий халтурний витвір російських фейкоробів.

У своїх спробах залякати українців пропаганда маніпулює найчутливішими темами, розповідаючи про «викрадення органів» у дітей-сиріт чи поранених воїнів ЗСУ.

Жодних фактичних підтверджень цим абсурдним вигадкам пропагандистів знайти, звісно ж, не вдалось.

Зазначимо, фейки про те, що в Україні нібито «процвітає чорна трансплантологія» російська пропаганда просуває ще з 2014 року.

Джерело: https://t.me/spravdi/39225

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