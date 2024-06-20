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Фейк: «організований Україною глобальний Саміт миру – це повне фіаско»

Фейк: «організований Україною глобальний Саміт миру – це повне фіаско»

#спростуванняЦентру

Брехня: Саміт миру, який відбувся у Швейцарії щодо України, став повним провалом, а учасники, які туди приїхали – це політичні туристи. Таку заяву представниці мзс рф марії захарової тиражують пропагандистські ресурси.

Правда: заяви захарової – це цілеспрямована кремлівська кампанія з дискредитації зусиль України та міжнародної спільноти на шляху до сталого миру.

У Саміті миру взяли участь представники понад 90 держав світу, 56 з них були представлені на рівні глав держав і глав урядів, то ж про «провал» тут точно не йдеться.

Окрім того, підсумкове комюніке підписали 80 держав з усіх частин світу, в якому закріплено важливий пункт: передумовою стійкого миру є територіальна цілісність України. Саме він викликає найбільше роздратування в кремлі.

Джерело: https://t.me/spravdi/39493

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