Франція планує відновити рух на залізниці за два дні

Рух на високошвидкісній залізничній мережі Франції має повернутися до нормального режиму до понеділка, 29 липня. Як передає Reuters, про це 27 липня заявив міністр транспорту Патріс Вергрієт після того, як напередодні саботаж на сигнальних станціях і кабелях спричинив хаос у русі поїздів.

Нагадаємо, мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, зокрема підпалів, які порушили роботу транспортної системи за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25412

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