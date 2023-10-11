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ФСБ и КГБ планируют операцию «под чужим флагом» на территории беларуси

ФСБ и КГБ планируют операцию «под чужим флагом» на территории беларуси

Спецслужбами рф и беларуси достигнуты договоренности о проведении операцию «под чужим флагом» на одном из объектов на территории беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны, сообщают в ЦНС.

Как объект для теракта рассматривается нефтебаза "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области недалеко беларусско-польской границы.

Аэроразведку предполагаемых объектов вели вагнеровцы в августе этого года.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24935

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