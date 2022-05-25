Генри, ты не прав...

"Мир в обмен на территорию", – такой посыл несёт обращение 98-летнего патриарха американской дипломатии, признанного практика международных отношений Генри Киссинджера к Украине и коллективному Западу на всемирном экономическом саммите в Давосе. Следуя духу жесткого реалистического подхода, Киссинджер фактически выносит за скобки огромную трагедию украинского народа и предлагает склониться перед страной-агрессором, которую он называет элементом баланса сил в Европе. По его мнению, попытки нанести разгромное поражение российским оккупантам будут иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности Европы. При этом самих украинцев Киссинджер призывает быть не только сильными, но и мудрыми. Иными словами, мудрость заключается в смиренном принятии требований страны-агрессора, в том числе отказ Украины от Крыма, Донбасса и всех тех земель, на которые укажет Кремль, вплоть до Чопа. В словах Киссинджера сквозит не просто равнодушие, но и своего рода оправдание силового поведения России. Даже несмотря на военные преступления рашистов, физическое уничтожения целых украинских регионов, призывы учинить кровавую расправу над всем украинством, ветеран американской политики остаётся на позициях необходимости заигрывать с Кремлем.

Встаёт вопрос, как реагировать на мнение знаковой личности ХХ века, творца "разрядки"? Злые языки говорят, что старца просто используют для озвучивания самых проблемных тезисов, ведь ему-то уже точно совсем нечего терять в политическом плане. Отчасти с этим трудно не согласиться. Ещё в марте 2014 года Киссинджер опубликовал в Washington Post провальную статью «Чем закончится украинский кризис?», в которой продвигал тезис "финляндизации" Украины. Его рассуждение строилось на том, что Украина – источник конфронтации между Востоком и Западом. Страна от этого попадает в уязвимое положение, а потому ей нужно сберечь функционал "моста" между РФ и Европой, а не быть "форпостом" Запада.

Дальнейшие события показали, что своими сентенциями Киссинджер выступил в роли адвоката дьявола, ведь Москва сама развязала агрессию и стала откусывать кусок за куском украинские территории. Сначала методами гибридной войны, а с февраля 2022 года – путем полномасштабного вторжения. Сейчас Киссинджер признает, что его идея умиротворения агрессора оказалась контрпродуктивной, но он все равно стоит на своем по части необходимости признать особые потребности РФ в украинском вопросе, ссылаясь на исторические переплетения. Иными словами, им не были сделаны выводы касаемо фашистской природы путинизма, и теперь риторику Киссинджера можно сравнить с попытками оправдать Холокост евреев Третьим Рейхом, ведь нельзя же забывать о надлежащем месте Германии в балансе сил в Европе...

Что характерно, отбитые госдеды в Кремле как-то не сильно привечают заокеанского мудреца. Наоборот, на фоне краха "спецоперации" и грядущего коллапса путинизма как из рога изобилия посыпались страшные выпады различных политических ошметков. Особенно активен совбезовский отстойник. К примеру, господин-около-ноля Медведев указал, что Запад охватил "зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине". Но поскольку интересы проигравшей России никто не хочет учитывать, то "мистер никто" назвал их "чистым потоком сознания европейских графоманов".

Позицию Медведева усилил его начальник, вечный сменщик Путина Патрушев. Секретарь Совбеза дал четко понять, что Кремль не устраивает оккупация какой-то части украинской территории. По мнению изобретателя "рязанского сахара", без привязки к срокам нужно "денацифицировать", т.е. истребить всю Украину на 100%. Якобы правда, в том числе историческая, на стороне российских душегубов. Так что сами путинские убийцы категорически заявляют на сентенции Киссинджера: "Генри, ты не прав"...

Источник: https://t.me/sytosokrata/639

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