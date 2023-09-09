Генсек ООН таємно запропонував міністру закордонних справ росії угоду, яка має відновити зернову ініціативу

Про це пише видання Bild, яке ознайомилося із секретним листом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Сергія Лаврова.

Лист датований 28 серпня. У ньому йдеться про чотири пункти, що мають призвести до відновлення Чорноморської ініціативи. Зокрема, Гутерріш пропонує:

● скасувати санкції ЄС проти державного «Россільгоспбанку», тобто знову підключити його до системи SWIFT;

● застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях;

● допомогти розморозити активи російських компаній із виробництва добрив у ЄС;

● забезпечити доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи.

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МЗС про скандал з Гутеррішем: поступки у відповідь на шантаж РФ призведуть лише до нового шантажу.

Послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

МЗС вважає, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання її зобов'язань, а не посилювати її відчуття безкарності та поступками провокувати на нову агресію.

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Договорняк підтверджується: росія високо оцінює пропозиція ООН щодо зернової угоди

Сенатор від Криму Сергій Цеков заявив, що це «Серйозний крок уперед» та «пропозиція Гутерріша щодо зернової угоди є кроком до рф».

В принципі, все було зрозуміло з самого початку, але дякуємо за докази.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37161, https://t.me/liganet/30915, https://t.me/truexanewsua/79653

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