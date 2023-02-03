Германия намерена передать Украине не только Leopard 2, но и Leopard 1, пишет Süddeutsche Zeitung

Производители могут уже в ближайшее время подготовить для отправки в Украину десятки танков из промышленных запасов, отмечает газета (https://p.dw.com/p/4Mzo2?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe), осталось только решить проблемы с закупкой боеприпасов.

Официально, впрочем, поставки еще не одобрены, подчеркивает агентство dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23874

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