​​Гибель остаточной империи

Имперское перенапряжение сгубило Россию. Вместо конструктивных идей построения нации всеобщего благосостояния либо создания сильной экономической державы, Путин выбрал наиболее глупый сценарий – решил в ХХІ веке пройтись по стопам собирателей земель. Фетишем для него выступает екатерининская эпоха, связанная с захватом и колонизацией украинских земель. Однако, вторжение в Украину обернулось масштабнейшей геополитической и военной катастрофой.

Людские потери оккупационной армии перевалили за 265 тысяч военных, в плане военной техники утрачены 4500 танков, 8 700 ББМ и более 500 средств ПВО. Крайне огромная гекатомба, чтобы реализовать на практике сурковскую идею выпуска пара из российского политического реактора. Поэтому политический труп бывшего серого кардинала все реже всплывает со своими стишками, опасаясь, что в один прекрасный день его физически отправят кормить рыб на дне Москвы-реки.

Грандиозный крах проекта "Новороссия" вынуждает подсанкционную Россию, ставшую изгоем номер один в мире, искать себе утешение в окружении подобных стран, но истощение внутренних ресурсов уже не позволяет проецировать силу за пределы своей территории. Несмотря на попытки, зама Шойгу Евкурова по заданию ГРУ консолидировать ресурс российского влияния в Сирии и странах Африки, и поглотить обезглавленную бизнес-империю Пригожина, данные телодвижения напоминают терминальные конвульсии. Как и в годы советской перестройки Москву ждёт стремительный уход из этих регионов, ибо вскорости военные и наемники будут нужны для подавления смуты внутри самой РФ.

Состояние ослабления хорошо считывается ближайшими российскими соседями. Премьер бывшего безусловного сателлита Кремля Армении Пашинян во весь голос заявляет: "расчет на Россию и зависимость от нее был стратегической ошибкой". В Ереване рвут на голове волосы из-за прозрения в российском предательстве, которое связано с переходом на сторону Азербайджана, и соответственно ведёт к полнейшей ликвидации сепаратистского проекта "Арцах". Армения не только не надеятся на военную помощь Кремля, но прямо заявляет, что РФ сама просит оружие для удержания позиций на украинском фронте. Армяне как могут мстят Путину, к примеру, запустили процедуру признания полномочий МУС у себя, т.е. хотят сделать российского диктатора persona non grata.

А все по причине реализации на территории Карабаха сценария ухода российских войск и восстановления азербайджанской территориальной целостности. Создаётся прецедент отката слабой российской имперской машины, который вскорости повторится в Украине с Крымом и Донбассом, а также в Молдове и Грузии с возвратом их проблемных регионов.

С тонущего путинского имперского корабля мечтает спрыгнуть и белорусский царёк Лукашенко. Старый лис лучше других видит все реалии плачевного статуса путинщины и ее прожектов, соответственно готовится переметнутся на сторону западного лагеря. Во-первых, договоренности между Минском и вагнеровцами фактически обнулены, потому в любой момент иностранных наемников могут выкинуть из Беларуси. Во-вторых, Лукашенко ведёт секретные переговоры с ЕС на предмет нормализации отношений, но пока условия, которые ему выставили удерживают его от радикальных шагов. Хотя на бацьку огромное давление оказывают его же военные, дающие апокалиптические сценарии в случае попыток Москвы организовать антинатовские провокации с белорусского балкончика.

В истерике путинские стратеги пытаются найти фантасмагорические модели спасения России в качестве малого партнёра Китая, предлагая варианты территориальных уступок Пекину в обмен на оказание политической и военной протекции. Наблюдается уникальный в истории момент, когда верхушка рушащейся империи стремится заработать себе на жизнь путем продажи кусков имперской территории в надежде найти внешнюю опору. Что ж тут сказать: так низко Россия ещё не падала, но красных линий в этом более нет.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/845

Новости портала «Весь Харьков»