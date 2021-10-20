Гибридная война: в Беларуси полураздетых мигрантов в тяжелом состоянии повезли к польской границе

В городе Пружаны в Беларуси месные жители увидели мигрантов, которых в тяжелом состоянии вывели из РОВД и повезли к границе с Польшей. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Беларусь за МКАДом».

«Я сразу не поняла, кто это… Затем до меня дошло: так это же очередная группа беженцев в Евросоюз, по виду — кенийцы!

Но меня потрясло другое! Их внешний вид: все они были измождены, легко одеты, грязные, одежда потрепанная. У многих на ногах, вместо теплых щиблет, легкие сланцы на босу ногу. Один из беженцев был болен и еле шел, тяжело передвигая больные ноги в сланцах, которые были на два размера меньше. Ноги… Мне показалось, что они у него отморожены.

Они гуськом молча вышли из дверей и стали спускаться к стоявшей на стоянке милицейской машине. Выяснила одно: их повезли в Гродно! Естественно, для очередного нелегального перехода через польскую границу», — говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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