Гибридное оружие РФ: российские ученые признали опасность вакцины «Спутник V»

Разработчикам «Спутник V» есть что скрывать. Такой вывод сделали российские ученые после анализа опубликованной в журнале The Lancet статьи об испытаниях вакцины, разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России, пишет «Obozrevatel».

Речь идет не о каких-то там «русофобах», как принято в РФ называть всех несогласных с путинским режимом, а об авторитетных ученых. С резкой критикой «Спутник V» выступили: Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, который занимает пост зампредседателя комиссии Российской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов — как российских, так и международных; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксенов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа»; вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ).

Указанная статья была опубликована в журнале The Lancet 4 сентября 2020 года и вызвала недоумение в международном научном сообществе. Помимо прочего, подозрения ученых спровоцировало маловероятное совпадение показателей у разных подопытных групп. Их также насторожила скорость публикации и неразбериха с датами: I-II фаза испытаний «Спутник V» закончилась 10 августа, и подготовить полноценное научное исследование за три недели — просто нереально. Публикация была написана небрежно и второпях, ее сопровождал 22-страничный документ в то время, как к аналогичной статье об испытаниях оксфордской вакцины AstraZeneca в журнале The Lancet шел отчет и клинический протокол на 128 страницах, более ста из них — под грифом «конфиденциально».

Группа российских ученых обратилась к авторам с просьбой предоставить исходные данные испытаний для проверки, но их просьба была проигнорирована. В октябре они отправили в редакцию The Lancet предложение отозвать публикацию, но и там не получили ответ. Перед учеными закрылись все двери, и они были вынуждены опубликовать 17 ноября 2020 года открытое письмо ввиду того, что «события, связанные с разработкой вакцин, развертываются быстро — в стране (в РФ) проводится вакцинация вне клинического испытания, что требует обнародования причин нашей озабоченности».

В письме ученые перечислили целый ряд научных аргументов, которые ставят под сомнение безопасность и эффективность «Спутник V». Они пришли к выводу, «что низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины. Эти выводы основаны на изучении опубликованной статьи, тогда как независимый анализ первичных данных мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов. Однако авторы, которым, видимо, есть что скрывать, не предоставляют к ним доступ вопреки заявленным обязательствам, и это — дополнительный аргумент в пользу отзыва статьи. <…> Это совершенно неприемлемая, даже смехотворная политическая акция по навязыванию соревнования разрабатываемых вакцин с нарушением важнейших норм проведения испытаний. Создание атмосферы гонки делает разработчиков „Спутника V» заложниками сделанных неосторожных заявлений, угрожает доброкачественному проведению испытания вакцины и, следовательно, создает опасность для здоровья россиян».

К слову, настораживает, что одним из разработчиков является ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России — научно-исследовательский институт, который находится под санкциями США из-за причастности к разработке запрещенного химического и биологического оружия. Как писали росСМИ, именно на базе данного учреждения «проводились доклинические испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Решение о введении санкций МИД России назвал «вопиющим». «Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Однако сейчас в интернете активно удаляется информация о том, что одним из разработчиков «Спутник V» является ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России. В частности, 5 января 2021 года исчезло упоминание о научно-исследовательском институте со страницы, посвященной «Спутник V» в Википедии. Нет ссылок на данное учреждение на официальном сайте вакцины, исчезают упоминания в росСМИ…

К слову, и без этих упоминаний легко сделать вывод о том, что к вакцине приложили руку военные — исходя из все той же многострадальной статьи в журнале The Lancet. В частности, об этом писали российские ученые в указанном выше открытом письме: «Судя по всему, имело место неэтичное включение военнослужащих, которых было легко набрать для исследования». Другими словами, «Спутник V» в добровольно-принудительном порядке, как это обычно бывает в армии (не только в российской), испытывали на военнослужащих.

Зачистка вызвана несколькими причинами.

Во-первых, из-за американских санкций «Спутник V» стал второсортным товаром, пригодным разве что для стран третьего мира.

Во-вторых, у ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России плохая репутация. В советское время в институте велись работы с возбудителями особо опасных инфекций, которые военные рассматривали в качестве биологического оружия: бактериями (чума, сибирская язва, туляремия, бруцеллез, сап, мелиоидоз), риккетсиями (тиф, Ку-лихорадка), токсинами и вирусами. К примеру, в годы Второй мировой был налажен промышленный выпуск оружия на основе боевого штамма чумы, а выпуск боевого запаса на основе бактерии сибирской язвы был поставлен на поток, и они вполне могли быть использованы на поле боя. Очевидно, Россия, как правопреемница СССР, продолжила работу в этом направлении, за что и угодила после отравления Навального химоружием под американские санкции.

В-третьих, после распада СССР российская наука стагнирует из-за дефицита финансирования и массовой «утечки мозгов» за границу. За всю историю граждане России и СССР лишь дважды получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине: Иван Павлов в 1904 году «за работу по физиологии пищеварения» и Илья Мечников в 1908 году «за труды по иммунитету». Ввиду этого напрашивается вывод, что РФ в какой-то мере причастна к коронавирусу COVID-19, и неслучайно смогла так быстро изобрести вакцину от никому не известного в мире заболевания, которое поставило современную медицину в странах первого мира в тупик.

«Появление коронавируса совпало с аварией, произошедшей в России в лабораториях «Вектора» в сентябре 2019 года (Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор» — прим. автора), ведь Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос откуда вирус происходит. Именно представители ФГБУ „48 ЦНИИ» участвовали в предоставлении помощи Италии, что на самом деле с учетом отсутствия настоящей помощи было похоже на разведывательную операцию. И тут речь не в попытках россиян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к „генетическому материалу», зараженным людям, ведь именно в Италии был наивысший пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей данного учреждения с пиком заражения и появлением препарата», — считает военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Злые языки говорят, что вспышка коронавируса COVID-19 могла быть операцией российских спецслужб, и разработанный в лабораториях возбудитель могли доставить во время Всемирных военных игр, которые прошли 18–27 октября 2019 года в… Ухане.

Тот факт, что разработчикам «Спутник V» есть что скрывать, подтверждает нежелание российских властей вакцинировать собственных граждан. Россия пытается навязать препарат другим странам, включая Украину, используя излюбленные методы питерского чекиста Владимира Путина — подкуп, шантаж и угрозы, а россияне брошены на произвол судьбы.

РФ находится на 4-м месте в мире по количеству заражений. Число летальных случаев по официальным данным преодолело отметку в 60 тыс. А на деле смертность в разы больше, ведь естественная убыль населения в России по итогам 2020 года составит порядка 600 тыс. человек.

О регистрации «Спутник V» стало известно 11 августа, и уже тогда российские власти могли начать вакцинацию населения, ведь по их заявлениям вакцина эффективная и безопасная. Однако вакцинация стартовала лишь через пять месяцев — в декабре, и за месяц, по оценкам властей, было вакцинировано от 800 тыс. до 1,5 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75% населения в стране — это порядка 110 млн человек. Такими темпами вакцинация в России займет порядка девяти лет — за это время от коронавируса умрут не сотни тысяч, а миллионы россиян.

Очевидно, российские власти используют «Спутник V» в качестве «гибридного оружия» для достижения геополитических целей, в частности, снятия западных санкций со «страны-спасителя». В Украине же стоит цель дискредитировать украинские власти отказом от покупки российской псевдовакцины и расколоть украинское общество.

А тем временем в самой РФ ждут появления большего количества вакцин для вакцинации россиян. Ждать осталось недолго — по данным ВОЗ, испытания проходят порядка полусотни вакцин-кандидатов.

Источник: sprotyv.info

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