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Глава службы психологической помощи Пенсильванского университета, нанятый для борьбы с суицидами у студентов, совершил суицид

Глава службы психологической помощи Пенсильванского университета Грегори Иллс совершил суицид в начале сентября. Иллс проработал на этой должности меньше года, и главной целью его работы было предотвращение самоубийств студентов, пишет «Медуза».

Должность главы службы психологической поддержки Пенсильванский университет ввёл в 2018 году. Вуз принял такое решение после серии самоубийств. За шесть лет минимум 14 студентов совершили суицид, при этом многие из них были успешны в учёбе и спорте, писал The Wall Street Journal. В 2016 году родители одной из погибших студентов в суде обвинили сотрудников университета в том, что они не занимаются поддержкой студентов.

До марта 2019 года службой психологической помощи университета руководила Мита Кумар, а Грегори Иллс сменил её на этом посту. До этого Иллс больше 15 лет исследовал проблемы психического здоровья, а также на протяжении двух лет руководил Ассоциацией консультационных центров при университетах и колледжах США.

Газета The Philadelphia Inquirer, сообщая о смерти Иллса, привела слова матери погибшего. Он жаловался ей, что на работе ему приходится тяжело. У Иллса остались жена и трое детей.

При этом вуз не стал рассказывать студентам, при каких обстоятельствах погиб Грегори Иллс, упомянув, что его смерть была внезапной. Спустя неделю после его смерти учащиеся поставили в центре кампуса скульптуру с надписью LOVE и обклеили её стикерами со словами поддержки окружающим. СМИ также пишут, что случившееся с Иллсом заставило студентов внимательнее относиться к психическому здоровью друг друга. Теперь они ходят на консультации и организуют группы поддержки.

Источник: breakingmad.me

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Темы: США

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