«Гойда»? Пригожин захватил Ростов

Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, - ЦОС ФСБ

В России взломали ТВ: теперь там показывают обращение Пригожина

На трассе Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы», - русская служба BBC News

Ряд подразделений Минобороны, участвовавших в войне, начинают переходить под командование Вагнера - пишут руснявые военкоры

В Москве тоже объявлен план «Крепость», предусматривающий готовность к отражению внешнего нападения

Кроме этого, ОМОН ГУ МВД Краснодарского края по тревоге подняли, пишут пропагандонские СМИ. Возле Молькино Краснодарского края, где расположена база ЧВК «Вагнер», полный сбор и боевая готовность.

По данным СМИ, ЧВК Вагнер захватили Ростов: захвачен штаб Южного военного округа, здание МВД. То же готовят в Воронеже.

«Ростов взят без боя, но на трассе Ростов-Таганрог ожидается бой с Кадыровским Ахматом» – пишут военкоры.

План «Крепость» объявлен и в Воронежской области, - сообщают СМИ

Напомним, план «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН.

«Вертушка уничтожена, горит в лесополосе»

По словам Пригожина, на московской трассе его штурмовой отряд подвергся обстрелу. Наемники уничтожили вертолет.

Минимум два сбитых вертолета мо рф на маршруте Ростов-Воронеж, – росСМИ.

▪️Первый «‎посадили»‎ ещё по пути движения в Ростов, второй – за последний час по маршруту трассы М-4.

▪️Также сообщается: в Воронежской области ВКС рф нанесли удары минимум по двух машинах из колонны «‎Вагнер».

▪️В Ростове оцеплены такие здания: штаб ЮВО, отдел полиции на Буденновском проспекте, главное управление МВД, здание администрации.

▪️На многих локациях вагнеровцы заняли оборонительные позиции.

Бизнес-джет семьи Лукашенко в 00:01 вылетел из Минска, - белорусские оппозиционные СМИ

За матеріалами: https://t.me/u_now/

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