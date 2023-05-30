Головні фейки кремля за день. «Американець похвалив Зеленського за смерть росіян», а «Захід готує переворот у білорусі»

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 29 травня.

▶️ «Американський сенатор похвалив Зеленського за вбивство росіян». Пропагандисти вирвали з контексту слова Грема та обʼєднали їх у фразу «смерті росіян – найвдаліше витрачання грошей США». Насправді частини цього речення були сказані (https://t.me/spravdi/29670) у різних контекстах і не повʼязані між собою.

▶️ «У Польщі заявили про «підготовку Заходом перевороту в білорусі». Так росіяни перекрутили (https://t.me/spravdi/29689) слова генерала Скшипчака, який насправді говорив, що самі ж білоруси можуть здійснити збройний переворот у своїй країні.

▶️ «росіяни знищили третину річного виробництва ракет до Patriot». За логікою пропагандистів, США виробляють (https://t.me/spravdi/29677) всього 100 ракет для цього ЗРК на рік. Це число не відповідає дійсності.

Джерело: https://t.me/spravdi/29690

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