Головне за 11 червня

● «Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 95 наших людей”

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

- «Із них 31 – захисник Маріуполя. Більшість – рядові та сержанти, двоє офіцерів. Збройні Сили, Нацгвардія, прикордонники.

● Силам оборони вдалось звільнити села Благодатне і Макарівка на Донецькому напрямку

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

- На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.

● Нескучне на Донеччині теж під українським прапором

Про це повідомили в ДПСУ. Населений пункт звільнив 7 батальон «АРЕЙ» УДА.

В звільненому від русні Нескучному наші воїни наловили карасів.

● Тривають важкі бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Учора відбулося 25 бойових зіткнень на сході, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області.

● росія підірвала дамбу біля Новодарівки, наступ це не зупинить

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник нервує та використовує будь-які засоби, щоб не допустити прориву своєї оборони у Запорізькій області.

«У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій сил оборони Таврійського спрямування це не впливає», — сказав Шершень.

● Невдоволення солдатських матерів у рф набирає загрозливих для кремля обертів

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

«Солдатські матері росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора. Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому рф на ті напрямки, де будуть прогнозовано великі втрати, відправляє підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві».

● Окупантам заборонили використовувати боєприпаси власного виробництва через їх самодетонацію.

Йдеться про великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва.

Погіршення якості оборонпрому рф відбувається, зокрема, через міжнародні санкції.

P.S.

"Стурбованій європейській спільноті, а особливо журналістам слід визначитись в єдиному питанні. Або сучасну військову техніку втрачають досвідчені ЗСУ на території України, або її будуть втрачати вояки НАТО на території Німеччини, Франції, Італії, аж до Ла-Маншу. При чому досвіду повноцінної війни в них не буде. Все просто. По іншому це не працює. Або ми їх, або вони йдуть далі." (c)

Джерело: https://t.me/spravdi/30218

Новости портала «Весь Харьков»