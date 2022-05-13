Google анонсував нову функцію «Результати про вас» для видалення особистих даних у мережі

На конференції Google I/O компанія анонсувала низку значних змін у пошуку і, зокрема, контроль над даними про користувачів у мережі. Однією з нових функцій є можливість повністю видалити важливі дані з результатів пошуку Google. Поряд з цим Google розширює функції безпеки Safety Status на більшу кількість програм і робить більший акцент на 2SV. Опис нових можливостей з’явився у блозі Google. https://blog.google/technology/safety-security/how-we-make-every-day-safer-with-google/?_ga=2.214017172.2045973165.1652338074-2119846391.1644391221

Перша з анонсованих функцій – можливість видаляти особисті результати пошуку в Google, що містять таку інформацію, як вашу адресу, номер телефону та електронну пошту. Всю цю інформацію неважко знайти, але від неї буває важко позбутися. З новою функцією Google «Результати про вас» користувачі зможуть лише кількома натисканнями кнопки видалити подібну інформацію з результатів пошуку Google.

Така функція вже існувала, дозволяючи людям вимагати видалення серйозної особистої інформації в результатах пошуку. Однак цей процес вимагав наявності у результатах пошуку такої інформації, як дані кредитної картки та соціального страхування. Ще наприкінці квітня Google розширив функціональність, дозволивши користувачам видаляти номери телефонів, адреси електронної пошти та фізичні адреси. З новим інструментом Google «Результати про вас» люди отримують легший доступ до цієї функції запиту.

Крім того, Google оновлює інструмент «Статус безпеки облікового запису» для більшої кількості програм, що дозволяє дізнатися, чи не скомпрометовано ваш обліковий запис Google. Раніше вам потрібно було зайти у свій профіль Google і перевірити статус безпеки облікового запису. З цим оновленням ви зможете побачити цей статус – у вигляді жовтого знака оклику – на фотографії свого профілю в багатьох додатках Google. Більш доступний статус, безсумнівно, приверне більше уваги до безпеки акаунта, а значить, не помітити, коли щось не так буде дуже складно.

Ще одним способом підвищення безпеки Google є перехід до безпарольного майбутнього з автоматичною двоетапною перевіркою. Це почалося минулого року, коли Google почав все більше і більше просувати 2SV. Компанія вирішила просувати плани автоматичної реєстрації облікових записів Google у 2SV, що ще більше підвищує безпеку.

Google каже, що нова сторінка «Результати про вас» буде доступна в «найближчі місяці» через програму Google. Але його вже можна випробувати зараз. Для цього потрібно натиснути або клацнути на меню з трьома точками поруч з окремими результатами пошуку Google. Що стосується автоматичної реєстрації більшої кількості користувачів у 2SV та нових піктограм стану безпеки акаунта в Google Apps, дата їх виходу поки не визначена.

Источник: itc.ua

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