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Горит дом на Немышле: спасатели борются с пожаром в переулке Карпатском

Горит дом на Немышле: спасатели борются с пожаром в переулке Карпатском

По информации пресс-службы Главного управления чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, пожар произошел в здании, которое находится по адресу: переулок Карпатский, 2.

Предварительно, загорелся частный дом. На место выехало 4 отделения пожарных.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Подробности ЧП спасатели обещают рассказать позже, сейчас продолжается борьба с огнем.

Фото: Telegram h_kharkov

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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