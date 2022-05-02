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Грузію сколихнув сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 стався в неділю пізно ввечері неподалік села Самеба на півдні Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу.

Поштовхи було зафіксовано о 23:35 за місцевим часом. Вони відчувалися у Тбілісі та інших містах Грузії.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 9 км.

Повідомлень про руйнування поки що не надходило.

Останнім часом село Самеба, що знаходиться на кордоні між Дманісі та Ніноцмінда (регіони Квемо Картлі та Самцхе-Джавахеті), стало активною сейсмічною зоною. Підземні поштовхи там трапляються практично щодня.

Найсильніший землетрус у цій зоні був зафіксований увечері 13 лютого. Його магнітуда становила 6,1. За ним була серія афтершоків, найсильніший з яких склав 4,5. Внаслідок землетрусу в Дманіському муніципалітеті було пошкоджено будівлю школи та близько 20 будинків.

Источник: eurointegration.com.ua

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Темы: грузия

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