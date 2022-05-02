Грузію сколихнув сильний землетрус
Землетрус магнітудою 5,3 стався в неділю пізно ввечері неподалік села Самеба на півдні Грузії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу.
Поштовхи було зафіксовано о 23:35 за місцевим часом. Вони відчувалися у Тбілісі та інших містах Грузії.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 9 км.
Повідомлень про руйнування поки що не надходило.
Останнім часом село Самеба, що знаходиться на кордоні між Дманісі та Ніноцмінда (регіони Квемо Картлі та Самцхе-Джавахеті), стало активною сейсмічною зоною. Підземні поштовхи там трапляються практично щодня.
Найсильніший землетрус у цій зоні був зафіксований увечері 13 лютого. Його магнітуда становила 6,1. За ним була серія афтершоків, найсильніший з яких склав 4,5. Внаслідок землетрусу в Дманіському муніципалітеті було пошкоджено будівлю школи та близько 20 будинків.
Источник: eurointegration.com.ua