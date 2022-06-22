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Страшный грузинский сон Путина

Страшный грузинский сон Путина

20 июня грузинские города охватили массовые демонстрации под красноречивым лозунгом "Домой в Европу". Десятки тысяч грузин вышли на улицы Зугдиди, Кутаиси, Батуми и на проспект Руставели в Тбилиси дабы защитить свой европейский выбор. На лицо нежелание грузин жить за "железным занавесом", пребывать в серой зоне подле ублюдочного рассадника смертоносного "русского мира". Интеграция в ЕС – единственная альтернатива ползучей московской экспансии, единственный способ обеспечить стране свободу, мир, развитие и процветание для всех. Кадры улиц грузинской столицы, до краев заполненных людьми, – символ подлинного народного выбора, от которого у зловонной путинской пропаганды в зобу дыханье сперло. Акции в духе украинского Евромайдана, организованные движением "Сирцхвилиа", вызвали припадки у бункерного существа. Ему снова грезится народная революция на Красной площади, подталкиваемая антипутинским олигархическим заговором, его восхождение на лобное место, стук топора. Кусает локти, ведь сам строил дремучее средневековье с безумным русским бунтом.

В грузинском политикуме не скрывают причины народного выступления. До точки кипения людей довели здешние пророссийские марионетки из "Грузинской мечты", тот же питомец единственного местного олигарха Иванишвили – премьер Ираклий Гарибашвили. Он проводит политику умиротворения российского агрессора, который откусил 20% грузинской территории. Гарибашвили, прикрываясь риторическими приемами о солидарности с Украиной, на деле отказался присоединиться к антироссийским санкциям. Грузия стала одним из хабов для поддержания путинизма на плаву. Вот такой прагматизм на крови, будто не было Августовской войны.

Подобное пророссийское поведение команды грузинского олигарха Иванишвили привело к полураспаду Ассоциированного трио. Как итог Грузия стала аутсайдером на пути получения статуса кандидата в члены ЕС, тогда как Украине и Молдове Еврокомиссия рекомендует предоставить европейскую перспективу незамедлительно. Пиком иезуитского поведения Гарибашвили стало неприглядное заявление в духе российских помоек, что он не завидует Украине и Молдове. Якобы ЕС пожалел эти две страны, в разной мере пострадавшие от российского вторжения.

Раздражение Гарибашвили вызвано критикой ЕС нынешнего положения дел в Грузии. Страну подрывают антидемократические выкрутасы, бездарная и порой вредоносная политика марионеток Иванишвили. Потому Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, которые необходимо выполнить для получения кандидатства. Главное из них состоит в "деолигархизации" институтов власти в стране. Также грузинам нужно устранить политическую поляризацию, провести избирательную, судебную реформы, дать гражданскому обществу больше прав. Дедлайн по данным условиям обозначен концом года, но грузины не верят правительству, замедляющему интеграцию. Общество ждёт перемен, и уже мало кто хочет закрывать глаза на колоссальные "ошибки" Гарибашвили и Ко.

Как показали Евромитинги, многочисленные голоса грузинской улицы ребром ставят вопрос, нужно ли правительство, ведущее страну в российскую зону влияния? Об этом прямо заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц:

"Очевидно, Путин опасается, что искра демократии может долететь до России. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС". И здесь олигарх Иванишвили – его верный солдат.

Функционер "Грузинской мечты" Кобахидзе и вовсе кричит об угрозе войны в республике, чтобы осадить сторонников европейского выбора. Нечто подобное озвучивалось негодяями пресловутой "Партии регионов" в Украине, когда Москва перед захватом Крыма и части Донбасса пыталась все стрелки перевести на Запад.

Грузинам не стоит обращать внимания на подобные манипуляции, успокаивающие Путина, наоборот важно усилить системную борьбу за свое европейское будущее.

Источник: https://t.me/sytosokrata/660

Новости портала «Весь Харьков»

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