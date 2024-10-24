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Акція у Нью-Йорку в підтримку журналістів України

Українці провели акцію на центральній вулиці Нью-Йорку, щоби привернути увагу до загроз, з якими стикаються журналісти, що висвітлюють війну, яку розпочала росія в Україні

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року українські та міжнародні журналісти зазнають постійного насильства та репресій, зазначили в організації Svitanok, яка організувала акцію.

Понад 100 журналістів стали жертвами російської агресії, ще три десятки росія утримує в полоні.

Акція у Нью-Йорку в підтримку журналістів України

Акція у Нью-Йорку в підтримку журналістів України

Акція у Нью-Йорку в підтримку журналістів України

Фото: svitanok.nyc

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/25042

Новости портала «Весь Харьков»

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