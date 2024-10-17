17 жовтня 1990 року досягнута перемога «студентської революції на граніті»

Верховна Рада урср ухвалила постанову "Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в місті Києві з 2 жовтня 1990 року" ("за" - 314, "проти" - 38).

Голова ВР Леонід Кравчук оголосив про відставку комуністичного голови Ради міністрів Віталія Масола, як того вимагали голодуючі студенти.

Стосовно вимоги проведення нових виборів: "Впродовж другої сесії Верховної Ради урср прийняти закон про референдум Української рср, закон про політичні партії та організації Української рср, закон про статус народного депутата Української рср, передбачені порядком денним, та закон про вибори Української рср на багатопартійній основі. У 1991 році провести в Українській рср всенародне голосування-референдум з питань довіри Верховній Раді Української рср 12-го скликання і за його результатами вирішити питання про проведення нових виборів до кінця року".

Стосовно націоналізації майна кпсс та влксм на території України: розглянути висновки Міністерства юстиції і Державного арбітражу урср про таку націоналізацію і до 1 грудня утворити тимчасову комісію Верховної Ради з цього питання.

Стосовно Союзного договору: "спрямувати всі зусилля Верховної Ради урср на стабілізацію політичної, економічної ситуації в республіці, на побудову правової суверенної Української держави, прийняття нової Конституції республіки, і поки цього не досягнуто - укладання союзного договору вважати передчасним".

Постанова також передбачала "забезпечити проходження строкової військової служби громадянами України поза межами республіки тільки за добровільною згодою громадянина. З цією метою до 31 грудня 1990 р. прийняти закон про проходження строкової військової служби громадянами України на території республіки, закон про альтернативну військову службу, а також утворити необхідні державні органи".

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9710

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