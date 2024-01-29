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Гутерреш плачется

Гутерреш плачется

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ряд стран-доноров возобновить финансирование Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) после информации об участии отдельных его сотрудников в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября

Из 12 сотрудников, обвиненных в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября, девять были немедленно уволены, один признан погибшим, а «лица двух других выясняются».

Гуттереш заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе из-за уголовного преследования.

По его словам, два миллиона гражданских в секторе Газа зависят от помощи UNRWA, но начиная с февраля из-за отсутствия финансирования ООН не сможет удовлетворить их потребности.

«Хотя я понимаю их беспокойство, я сам был напуган этими обвинениями», — заявил генсек ООН.

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Японія також призупинила фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) через скандал з ймовірною причетністю співробітників агентства до нападу ХАМАС на Ізраїль — NHK.

Раніше про припинення фінансування БАПОР оголосили Велика Британія, Канада, США, ФРН, Швейцарія, Австралія, Нідерланди, Італія та Фінляндія.

Водночас, у шотландському уряді заявили, що продовжать фінансувати агентство всупереч позиції Лондона. Про це повідомив перший міністр Шотландії Хамза Юсаф в X.

Джерело: https://t.me/infospr/30427, https://t.me/znua_live/132201

Новости портала «Весь Харьков»

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